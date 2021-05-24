Стало известно, почему в Калининградском зоопарке больше не будет слонов

Слониха Преголя. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградском зоопарке после смерти слонихи Преголи не планируют заводить слонов. Потому что для этих крупных животных нет подходящих условий. Об этом директор зоопарка Светлана Соколова рассказала в эфире передачи «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда».

- Нужно готовиться к тому, что слониха Преголя - это последний слон в Калининградском зоопарке. Потому что вольер очень плох, вольер маленький. Сейчас по современным требованиям должно содержаться не менее 4 слоних в одной группе. Соответственно это должно быть около гектара территории под современный слоновник. У нас такого места, где можно построить слоновник, нет.

При этом директор отметила, что если мы хотим завести еще и слона, то территории нужно еще больше. Поскольку для слона требуется отдельное помещение, отдельный слоновник.