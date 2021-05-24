В образовательном центре «IT-куб» в Калининграде открылась лаборатория «Ростелекома»

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Теперь школьникам, занимающимся в «IT-кубе», доступны три модуля обучения по установке и настройке современных IT-сервисов: системы «Умный дом», виртуальной телефонии и беспроводного интернета.

Лаборатория «Ростелекома» - оборудованный класс сетевого и системного администрирования - была открыта в рамках сотрудничества между образовательным центром и компанией 21 мая.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» расположен на территории Прибалтийского судостроительного техникума. В учреждении дополнительного образования проводят обучение детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

На первом уроке обучающихся поприветствовали руководители учреждения и представители калининградского филиала оператора.

- Очень надеюсь на то, что наша совместная деятельность с “IT-кубом” в данном направлении поможет школьникам региона обрести крайне востребованные на сегодняшний день навыки работы в цифровой среде, ведь уметь быть c IT на “ты” сегодня нужно не только профильным специалистам, - рассказал Дмитрий Павлов, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами. - Мы рады начавшемуся сотрудничеству, уже сейчас продумываем организацию обучения и по другим перспективным направлениям.

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- Событие стало продолжением плодотворного взаимодействия "Ростелекома" и центра “IT-куб” в решении национальных задач по созданию информационной образовательной среды и внедрению цифрового образования, - подчеркнул Александр Лукин, директор Прибалтийского судостроительного техникума. - Сегодня с использованием возможностей лаборатории “Ростелекома” мы провели занятие для учащихся кадетского класса калининградской школы №28. Далее это высокотехнологичное оборудование опробуют участники летней школы на базе “IT-куба”. Планируется, что занятия в ней будут проводиться с 5 июля по 13 августа.

Соглашение о сотрудничестве между «Ростелекомом» и Центром цифрового образования детей «IT-куб» было подписано в январе 2021 года. Документ закрепил намерения сторон вести совместную деятельность по обучению школьников Калининградской области IT-профессиям и основам цифровой экономики.