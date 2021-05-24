Школьница из Калининграда выиграла бронзовую медаль молодежных Дельфийских игр России

. Фото: Предоставлено организаторами

Семиклассница из Калининграда, ученица музыкальной школы при областном музыкальном колледже имени Рахманинова Ольга Здановская выиграла «бронзу» Молодежных Дельфийских игр России, которые проходят в Перми.

Как сообщает пресс-служба регионального Образовательно-методического центра, Ольга отличилась в номинации «Классическая гитара».

В первом туре конкурса калининградка исполняла произведения Баха «Сюита для лютни. Прелюдия и престо» и Никиты Кошкина «Игра в солдатики» из сюиты «Игрушки принца», во втором – вариации на тему испанской фолии Мауро Джулиани и «Троицу» – русскую народную песню Тульской губернии в обработке гитариста Сергея Руднева.

Дельфийские игры России – ежегодные комплексные соревнования молодых деятелей искусства в возрасте от 9 до 25 лет. В Двадцатых молодежных Дельфийских играх России принимают участие 1947 человек в составе делегаций из 65 субъектов России.