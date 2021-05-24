В Калининградскую область поступило 130 тысяч доз вакцины от коронавируса

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С конца прошлого года в Калининградскую область поступило около 130 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщила замминистра здравоохранения региона Наталия Берездовец.

- Вакцина от коронавируса у нас начала поступать с конца прошлого, поэтому и подсчет объема вакцины мы ведем именно с конца 2020 года. Нарастающим итогом в регион поступило около 130 тысяч комплектов доз вакцины. Привито более 109 тысяч человек, из них двукратно – более 86 тысяч, - сказала Берездовец.

По ее словам, в последнее время, к 32 имеющимся стационарным пунктам для прививок добавились три мобильных – в торговом центре «Балтия Молл», передвижные комплексы Центральной городской клинической больницы и Черняховской ЦРБ.

- Помимо этого, все наши районные и городские больницы работают на селе, специалисты выезжают во врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики и ФАПы, ставят на площадях в райцентрах мобильные пункты по вакцинации всех желающих, - добавила замминистра здравоохранения Калининградской области.