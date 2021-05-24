Минздрав объяснил, как распределяется вакцина от ковида по поликлиникам Калининграда

Заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталия Берездовец сообщила, как вакцина от коронавируса распределяется по поликлиникам региона.

- Вся вакцина распределяется по поликлиникам в соответствии с количеством прикрепленного населения. То есть чем больше прикрепленного населения, тем больше комплектов доз вакцины, - сообщила Берездовец в интервью "Комсомольской правде".

По ее словам, в основном в регион поступает вакцина "Спутник V", хотя и не только.

- В основном, в регион поступает "ГамКовидВак" из группы "Спутник V", но были и поставки "ЭпиВакКороны". Как и при любой другой вакцинации, от гриппа, например, в соответствии с действующим законодательством пациентов приглашают на процедуру, а не на какую-то определенную вакцину. Поэтому поликлиники прививают пациентов тем, что есть на текущий момент. Попали на «Спутник» - прививают "Спутником", на "ЭпиВакКорону" - прививают "ЭпиВакКороной", - отметила Наталия Берездовец.