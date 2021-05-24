Стало известно, сколько будут стоить билеты на колесо обозрение в Зеленоградске

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1 июня в Зеленоградске откроется новый аттракцион - колесо обозрения "Глаз Балтики". Накануне представитель инвестора рассказал, какими будут тарифы на поездку.

Так, как сообщает зеленоградская газета "Волна", взрослый билет обойдется в 400 рублей, детский - 200 рублей. При этом рост ребенка не должен превышать метр.

- В Зеленоградске высокий уровень аттракциона, - цитирует газета представителя инвестора. - Один круг на колесе "Глаз Балтики" - это больше 10-12 минут, комфортный класс кабинок, отличные виды на море и Куршскую косу. Мы уверены, что наши посетители останутся в восторге.