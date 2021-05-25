В Калининграде торговец избил логиста за отмененный заказ

Сначала сотрудник одной из логистических компаний, изучая заказ на доставку продуктов на один из рынков Калининграда, обратил внимание на то, что заявленный список не соответствует фактически представленному. И во избежание неприятностей решил отменить сделку, вернув полученные вперед деньги заказчику.

Казалось бы, вопрос исчерпан, все остались при своих. Вот только 42-летний заказчик так не считал. И на логиста посыпались телефонные звонки с требованием 150 тысяч рублей, леденящими кровь угрозами и предложениями «встретиться – поговорить». В конце концов адресат согласился, предусмотрительно сообщив об опасном рандеву в полицию. Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска регионального УМВД РФ решили также отправиться по названному адресу. И прибыли как раз в тот момент, когда торговец от слов перешел к делу, принявшись буквально выколачивать деньги из бедняги-логиста.

- Потерпевший был спасен, а злоумышленник задержан, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия.