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Происшествия25 мая 2021 10:20

В Калининграде торговец избил логиста за отмененный заказ

Вымогатель требовал 150 тысяч рублей за сорвавшуюся сделку по доставке продуктов
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Сначала сотрудник одной из логистических компаний, изучая заказ на доставку продуктов на один из рынков Калининграда, обратил внимание на то, что заявленный список не соответствует фактически представленному. И во избежание неприятностей решил отменить сделку, вернув полученные вперед деньги заказчику.

Казалось бы, вопрос исчерпан, все остались при своих. Вот только 42-летний заказчик так не считал. И на логиста посыпались телефонные звонки с требованием 150 тысяч рублей, леденящими кровь угрозами и предложениями «встретиться – поговорить». В конце концов адресат согласился, предусмотрительно сообщив об опасном рандеву в полицию. Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска регионального УМВД РФ решили также отправиться по названному адресу. И прибыли как раз в тот момент, когда торговец от слов перешел к делу, принявшись буквально выколачивать деньги из бедняги-логиста.

- Потерпевший был спасен, а злоумышленник задержан, - сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства. - Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту вымогательства с применением насилия.

Криминал