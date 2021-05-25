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Туризм25 мая 2021 10:35

Светлогорск и Зеленоградск вошли топ-10 лучших курортов для летнего отдыха

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг городов-курортов России, популярных для отдыха летом этого года. Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса свыше десяти тысяч посетителей.

В первую десятку российских курортов по популярности отдыха летом вошли Сочи, Геленджик и Анапа на Черном море и Ейск на Азовском море в Краснодарском крае, Ялта и Евпатория на Черном море в Крыму, курорт минеральных вод Кисловодск в Ставрополье, климато-бальнеологические курорты Белокуриха в Алтайском крае и Теберда в Карачаево-Черкесии, Светлогорск и Зеленоградск.

За город-курорт Сочи как лучший для летнего отдыха в России отдали 21% голосов, за Ялту в Крыму - 13%, за Геленджик - 10%, за Анапу - 8%, за Кисловодск в Ставрополье - 7,5%, за Белокуриху в Алтайском крае - 7%, за Евпаторию в Крыму - 6,5%, за Теберду в Карачаево-Черкесии - 5%, за Ейск, а также Светлогорск и Зеленоградск в Калининградской области - по 4,5%.

Туризм: Путешествуем по России