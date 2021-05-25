В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 25 мая нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 25 мая, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Тельмана 2-6, ул. Озерная 6а, 7-9, 9а, 10, ул. Л. Голикова, ул. Товарная 17-19, 19а, 21-21а, ул. Судостроительная 33, 75, пер. Товарный, пр-кт Мира 106, ул. Каменная 4.

Отключение холодного водоснабжения, в связи с установкой водомерного узла запланировано с 10.00 до 15.00 на ул. Ростовской 15.