В Калининграде доставщик еды оставлял многоэтажки без интернета

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который воровал маршрутизаторы из подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

21 мая два маршрутизатора Wi-Fi пропали из подъездов домов по ул. Денисова и по ул. Аксакова. На следующий день стало известно об исчезновении еще двух аналогичных приборов из двух домов по улице Денисова.

Участковые выяснили, что кражи совершил 32-летний житель Гвардейска. Ранее мужчина работал установщиком такой аппаратуры и был осведомлен о местах ее установки. В подъезды сменивший работу электронщика на должность курьера по доставке еды парень проникал путем свободного доступа.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража».