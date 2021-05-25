3 медика, 8 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 45 случаев ОРВИ, 4 случая пневмонии и 2 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 12 пенсионеров;
- 3 медицинских работника;
- 3 работника транспортных предприятий;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- работник предприятия в сфере ЖКХ;
- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;
- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 8 учащихся (ШИЛИ, Гимназия 1, Гимназия 40, Школа 2, Школа 12 Калининград, Школа 5 Светлый, Школа 8 Приморска);
- воспитанник д/с при гимназии 22 Калининграда;
- студент колледжа сервиса и туризма;
- 8 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрирован 33251 случай заболевания.