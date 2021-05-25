3 медика, 8 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 45 случаев ОРВИ, 4 случая пневмонии и 2 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 12 пенсионеров;

- 3 медицинских работника;

- 3 работника транспортных предприятий;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- работник предприятия в сфере ЖКХ;

- сотрудник учреждения сферы культуры и досуга;

- 5 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 8 учащихся (ШИЛИ, Гимназия 1, Гимназия 40, Школа 2, Школа 12 Калининград, Школа 5 Светлый, Школа 8 Приморска);

- воспитанник д/с при гимназии 22 Калининграда;

- студент колледжа сервиса и туризма;

- 8 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрирован 33251 случай заболевания.