Елена Дятлова анонсировала создание полноценной сети велодорожек в Калининграде

Построенные в Калининграде велодорожки соединят в течение года Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 25 мая глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время оперативного совещания отчитала своих подчиненных за отсутствие разметки на городских велодорожках. Затем она заявила, что наступила, наконец, необходимость соединить уже имеющиеся велодорожки и велополосы.

- Моя задача сейчас сделать так, чтобы построенные велодорожки были соединены, - сообщила Дятлова журналистам. – Это разные точечные решения, но в каждом конкретном месте. Например, Чкаловск и Сельма. Дальше у нас есть Верхнее озеро и Нижнее озеро. По Верхнему озеру проехал, а куда дальше ехать? У нас в планах есть продолжение по Литовскому валу, но как с условной улицы Береговой добраться до Литовского вала? Это же хаотичное движение.

Дятлова добавила, что дала поручение своим коллегам придумать хотя бы временные решения.

- Если мы не можем создать постоянные дорожки, мы должны сделать временные, хотя бы разметкой сегодня и сейчас. Это не требует много денег, но это будет правильно, - заключила глава администрации.