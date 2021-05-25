Елена Дятлова: Если калининградцы выскажутся «за», мы будем каждую неделю перекрывать город для велосипедистов

День колеса в Калининграде Фото: Иван МАРКОВ

Накануне губернатор Антон Алиханов предложил перекрывать несколько улиц Калининграда для организации велопарадов. О своем отношении к этой идее во вторник 25 мая высказалась глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

- Мы сегодня позиционируем себя как город, комфортный для проживания, как город для туристов. Если мы так к этому относимся, то нам, во-первых, нужно изучить позицию жителей. Второе – это не должно быть стихийное перекрытие, у любого мероприятия должен быть организатор. Третье: наверное, нужно знать еще о погоде. Четвертое: при желании жителей я сегодня готова это организовать. Любая жизнь, которая возникает – это хорошо. Если это сегодня востребовано населением, значит, мы должны удовлетворить этот запрос.

Дятлова призналась, что прочитала множество комментариев по теме и заметила, что калининградцы разделились на две группы по вопросу перекрытия.

- Мы живем в городе, который работает круглосуточно, нам необходимо перемещаться. Вопросы: кто организатор и нужно ли это жителям. Мы, в общем, готовы. Это хорошо и это правильно. Это когда не страшно ездить на велосипеде по городу.

По словам Дятловой, стоимость суточного перекрытия обходится бюджету города на сегодняшний день примерно в миллион рублей.

- Но дело не в деньгах, деньги всегда вторичны, - добавила глава администрации. – Если это общественное мероприятие нужно жителям, оно должно стать частью нашей культуры.