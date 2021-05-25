В ближайшие часы Калининград попадет в геомагнитный шторм

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Нашу планету продолжают сотрясать геомагнитные бури. Как сообщает Центр «Фобос», уже сегодня, 25 мая, к вечеру геомагнитное поле вновь перейдет в слабовозмущенное состояние. Буря может вызвать помехи в радиосвязи, сбои в работе спутниковых и энергетических систем,и космических аппаратов.

По прогнозу портала gismeteo.ru, Кп-индекс в Калининграде резко вырастет после 17 часов - его значение увеличится с 1 до 4 баллов. В ночь на среду буря усилится до 6 баллов (считается умеренным показателем) и в течение последующих суток замеры будут показывать 4-5 баллов.

Метеозависимым людям желательно ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций, и, по возможности, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Окончательно космический шторм стихнет к выходным.