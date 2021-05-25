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Общество25 мая 2021 15:01

Житель Гусева забил палкой до смерти свою мать

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

Жителя Гусева будут судить местного жителя, избившего до смерти свою мать. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В январе этого года пьяный мужчина в ходе бытовой ссоры избил мать бамбуковой палкой, нанеся ей не менее 18 ударов. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.

На сына завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Судебное заседание назначено на 26 мая.