От Петербурга до Ямайки: Tele2 изучила, куда ездили калининградские абоненты на майские праздники

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Компания Tele2 определила наиболее популярные места отдыха своих калининградских абонентов во время майских каникул. С 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом стал Санкт-Петербург. Северную столицу посетили столько же калининградцев, что в прошлом году и такого наплыва гостей хватило, чтобы город на Неве возглавил рейтинг. Также центром притяжения для клиентов оператора стала Москва – здесь рост числа калининградских абонентов составил 22% год к году. Топ-3 городов замыкает Воронеж, в котором побывало на 21% больше клиентов, чем в прошлом году. Сочи не вошли в число самых популярных направлений, но количество уроженцев Калининграда, приехавших на этот курорт, выросло в 3 раза, по сравнению с прошлым годом. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие локации, как Краснодар и Республика Адыгея, Мурманск и Ростов-на-Дону.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 из Калининграда во время майских каникул выбрали для поездок 90 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Германии, Литве, Дании, Швеции и Белоруссии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Шри-Ланка, Реюньон, Панама и Ямайка.

В целом абоненты Tele2 по стране в поездках меньше всего мобильного интернета потребляли в первый день майских праздников – очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой. Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая – это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха. Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день 8 мая.