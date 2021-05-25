В Калининграде и Гурьевске в 2022 году начнут строить три поликлиники

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В 2022 году в Калининградской области в рамках концессионных соглашений начнется строительство трех новых поликлиник. Об этом в ходе заседания правительства сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Мы с Еленой Дятловой вчера определили два места в Калининграде. На пересечении Аллеи Смелых и О. Кошевого и рядом с перехватывающей парковкой в районе улицы Суздальской, - сказал Алиханов.

Эти медучреждения должны быть аналогичны поликлинике, которая сейчас строится на Сельме, которая включает в себя детскую поликлинику, диагностический центр и общую поликлинику, отметил губернатор.

Третью поликлинику построят в Гурьевском городском округе на въезде в Гурьевск напротив школы.

«Пока мы договорились, что это будет новая детская поликлиника, но варианты разные возможны», - добавил глава региона.

Заканчивая тему, Алиханов потребовал, чтобы летом 2022 года все три поликлиники уже строились.