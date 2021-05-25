Спортсменка из Калининграда возглавила женский мировой рейтинг стрелков из блочного лука

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградская спортсменка Наталья Авдеева возглавила женский мировой рейтинг стрелков из блочного лука после того, как выиграла серебро и бронзу этапа кубка мира в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Соревнования среди стрелков из классического и блочного лука проводились в Лозанне. Авдеева отличилась как индивидуально, так и в составе российской команды лучниц-блочниц в соперничестве женских сборных команд.

Калининградка стала третьей из 38-ми в личном зачете. Победив представительниц Турции, Великобритании и Эстонии, Наталья уступила в полуфинале будущей чемпионке из Дании и в матче за третье место оказалась точнее американки со счетом 147:146.

В турнире сборных россиянки стали вторыми из восьми, выиграв четвертьфинал и полуфинал у итальянок и француженок, но уступив в финале американскому трио 214:229. Отметим, что стрельба велась на открытом лукодроме с расстояния 50 метров.