В Калининграде 35-летняя водитель избила битой другую автомобилистку

В Калининграде дорожный конфликт между двумя автомобилистками завершился избиением и уголовным делом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Аллее Смелых. Одна из женщин несколько раз просигналила другой участнице дорожного движения. 35-летней калининградке это не понравилось, женщина вышла из машины и устроила перепалку с оппоненткой. А затем схватила биту и набросилась на женщину и несколько раз ударила ее по руке. После этого она скрылась на своей машине.

Потерпевшей потребовалась помощь медиков, которые диагностированы ушибы и рваные раны пальцев левой руки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», автомобилистке грозит до трех лет лишения свободы.