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Общество25 мая 2021 16:37

В Калининграде полуголый неадекват разбил тротуарной плиткой стекло автомобиля

Инцидент произошел на улице 9 Апреля
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице 9 Апреля. Неадекватный и полураздетый мужчина бегал по двору и выкрикивал невнятные слова, а затем тротуарной плиткой нанес удар по стеклу водительской двери припаркованного рядом с домом автомобиля, в котором находились люди.

Росгвардейцы передали 23-летнего задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.