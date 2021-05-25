В Калининграде полуголый неадекват разбил тротуарной плиткой стекло автомобиля

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который повредил чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице 9 Апреля. Неадекватный и полураздетый мужчина бегал по двору и выкрикивал невнятные слова, а затем тротуарной плиткой нанес удар по стеклу водительской двери припаркованного рядом с домом автомобиля, в котором находились люди.

Росгвардейцы передали 23-летнего задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.