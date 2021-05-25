В Калининградской области завершается посевная кампания

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области практически завершен яровой сев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

В этом году весенний сев запланировано провести на площади более 83 тысяч гектаров. Зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно свыше 56,5 тысячи гектаров (100%), техническими – 6 тысяч (98%).

По данным минсельхоза, уже высажено более 1,8 тысячи гектаров картофеля, что составляет 88% от планируемых к посадке площадей, посеяно 579 гектаров овощных культур - 54%.

Под урожай-2021 в Калининградской области озимыми культурами было засеяно 128 452 гектара. По прогнозу, в этом году вся посевная площадь в хозяйствах всех категорий составит свыше 287 тысяч гектаров.