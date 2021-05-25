Кинотеатр под открытым небом планируют открыть в Советске

В Советске планируется открытие кинотеатра под открытым небом. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Фейсбук».

По данным городских властей, большой киноэкран расположится за портовым складом на берегу Немана.

«Предполагается, что кинотеатр на природе будет работать по пятницам и субботам и, конечно, будет бесплатным для всех желающих, - сообщили в администрации Советска. - В основном, это будут показы классики кинематографа - сейчас заключаются соглашения с «Мосфильмом» и другими отечественными студиями на показы любимых всеми кинолент».

Также в перспективе администрация округа планирует благоустроить территорию и установить сидячие места.