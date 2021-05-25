Гостиницу у аэропорта «Храброво» могут построить в 2023 году

Гостиницу хотят построить между двух парковок напротив аэропорта. Фото: Александр КАТЕРУША

Гостиница у калининградского аэропорта «Храброво» может появиться через два года. Об этом во вторник, 25 мая, журналистам сказал генеральный директор аэропорта «Храброво» Александр Корытный.

- Мы планируем строительство гостиницы категории «3 звезды» на 100 мест, в близости от аэропорта. Это практически между гостевой и коммерческой парковками. Тот участок позволяет в соответствии с видом разрешенного использования строить объекты аэропортовой инфраструктуры. Гостиница для пассажиров и экипажей таковым объектом является, - сказал гендиректор аэропорта Александр Корытный.

Они отметил, что при самом лучшем стечении обстоятельств в тестовую эксплуатацию гостиницу могут запустить в конце 2023 года.

Директор «Храброво» подчеркнул, что ранее вопрос строительства гостиницы не был актуальным в связи с убыточностью этого проекта.