В Калининграде вор-рецидивист забрал дневную выручку из магазина женской одежды

В Калининграде ограбили магазин женской одежды в торговом центре на улице Полоцкой. С заявлением по этому факту в полицию обратилась 56-летняя владелица магазина. По ее словам, неизвестный похитил денежные средства в размере 30 000 рублей – дневную выручку торговой точки.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали ранее судимого за кражу 35-летнего местного жителя, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Оперативники уголовного розыска выяснили, что злоумышленник зашел в магазин женской одежды, которым владеет потерпевшая, воспользовался невнимательностью работников и залез в ящик стола, откуда похитил денежные средства. Похищенные деньги он потратил на собственные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит лишение свободы на срок до 5 лет.