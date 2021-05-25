В Балтийском городском округе введен режим ЧС локального характера

В Балтийском городском округе, начиная с понедельника 24 мая, введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. Как сообщает администрация, саперы Ногинского спасательного центра МЧС России приступили к разминированию территории от поселка Павлово до Витланда.

Этот режим будет действовать до 5 июля включительно. На весь период посещение лесного массива в зоне проведения работ запрещено.

Власти рекомендуют в случае обнаружения опасных предметов ни в коем случае их не трогать.

- Отойдите на безопасное расстояние не менее 300 метров, сообщите о находке по телефону ЕДДС округа: 8(40145)306-66, 8-960-671-12-89 или 112 и точно опишите место обнаружения, - напоминают в пресс-службе.