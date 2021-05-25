Под Багратионовском мужчина разбил соседу голову куском бетона

Под Багратионовском пьяная ссора закончилась возбуждением уголовного дела. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, заявление в полицию поступило от 30-летнего жителя одного из поселков. Он уверял, что знакомый разбил ему голову.

- В больнице мужчине диагностировали ушиб и резаную травму головы, – уточняет пресс-служба. - Участковые уполномоченные полиции провели проверку и выяснили, что в день происшествия потерпевший распивал спиртные напитки с 34-летним жителем соседнего дома. Однако посиделки закончились ссорой, во время которой злоумышленник схватил кусок бетона и нанес оппоненту пару ударов по голове.

Позже полицейские изъяли орудие нападения и возбудили в отношении неоднократно судимого агрессора уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».