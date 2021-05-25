В Калининграде задержали мужчину, взявшего на буксир микроавтобус без колеса

Искрометное путешествие по Калининграду Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде оштрафуют мужчину, взявшего на буксир микроавтобус без заднего колеса. Видео, на котором из-под кузова минивена летят искры, сотрудники ГИБДД увидели в соцсетях, после чего водитель был установлен и привлечен к административной ответственности по статье «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». Она предусматривает штраф до 10 тысяч рублей.

Сам водитель признался, что его попросили отбуксировать авто, что он и сделал. Двигался он по улице 9 Апреля.

- То, что я порчу дорожное полотно, я не понимал, - заявил водитель. – Наверное, так нельзя двигаться, раз меня задержал сотрудник ДПС.