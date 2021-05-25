Утром в четверг калининградцы смогут наблюдать Суперлуну - самую большую в этом году

. Фото: Александр КУЛИКОВ

В ближайшие сутки сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение. Об этом сообщает Московский планетарий. В Калининграде можно будет наблюдать два явления.

Рано утром в четверг, 26 мая, наступит Суперлуние. Так называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на самое короткое расстояние (ближе 362 000 км). Примерно в 03.50 по калининградскому времени мы сможем наблюдать самую большую Луну 2021 года. Спустя девять часов наступит полнолуние.

Полюбоваться не удастся только лунным затмением - его увидят жители Восточной Азии, Австралии, стран Тихого океана и Америки.