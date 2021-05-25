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Клуб любознательных25 мая 2021 23:00

Утром в четверг калининградцы смогут наблюдать Суперлуну - самую большую в этом году

Главное, чтобы не набежали тучи
Михаил ЯНОВСКИЙМихаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр КУЛИКОВ

В ближайшие сутки сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение. Об этом сообщает Московский планетарий. В Калининграде можно будет наблюдать два явления.

Рано утром в четверг, 26 мая, наступит Суперлуние. Так называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на самое короткое расстояние (ближе 362 000 км). Примерно в 03.50 по калининградскому времени мы сможем наблюдать самую большую Луну 2021 года. Спустя девять часов наступит полнолуние.

Полюбоваться не удастся только лунным затмением - его увидят жители Восточной Азии, Австралии, стран Тихого океана и Америки.