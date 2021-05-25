Дятлова – о тактильной плитке в Калининграде: Вы спрашиваете, где она разрушена? Везде!

В таком виде тактильная плитка по всему Калининграду Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 25 мая после оперативного совещания в мэрии города глава администрации Елена Дятлова снова заговорила о плачевном состоянии тактильной плитки в Калининграде.

- По поводу тактильной плитки у меня, конечно, есть недовольство, потому что май месяц, а мы не привели в порядок город. Это режет сегодня глаз. Она разрушена. Спросите «где?» Ответ: «Везде в городе». Это вызывает лично у меня, как и у всех жителей, крайнее недовольство.

На свой же вопрос «как так случилось, что практически все тактильные плиты в Калининграде оказались разрушены», Елена Дятлова ответила: «Плитка была установлена некачественно».

- Там, где еще действует гарантия, плитку заменят за счет подрядчиков, а все остальное отремонтируют в рамках текущего ремонта, - заявила глава администрации.

Далее журналисты поинтересовались, действительно ли дело в подрядчиках:

- Может, это сама плитка некачественная? – спросили они.

- Мне сейчас это определить крайне сложно. То, что мы уже вытащили, в лабораторию сдать невозможно. Я просила коллег-дорожников определить всех поставщиков, кто в прошлом году поставил нам эту плитку и отказаться от их поставок. Потом выбрать другого поставщика и предварительно делать анализ, - ответила Дятлова.