В центре Калининграда вспыхнул фонарный столб

В Калининграде во вторник 25 мая произошло необычное ЧП – в 23:55 на Советском проспекте загорелся фонарный столб. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, возгорание случилось из-за перегревшегося интернет-кабеля.

- На фонарном столбе произошло возгорание линии интернет кабеля и электропроводов на площади трех квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Для ликвидации пожара привлекался расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Во время происшествия никто не пострадал.