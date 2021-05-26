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Происшествия26 мая 2021 8:22

В Калининграде на улице Киевской ночью сгорел автомобиль

Пожар произошел в четвертом часу ночи
Иван МАРКОВ
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В Калининграде в ночь с 25 на 26 мая произошло очередное возгорание автомобиля. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о пожаре на улице Киевской поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 03:39.

- В автомобиле марки «Пежо» выгорел моторный отсек, салон, передняя часть кузова на общей площади шести квадратных метров, - уточняет пресс-служба.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-4 и ПСЧ-3 в составе 11 человек и 2 единицы техники. Во время происшествия никто не пострадал.

ЧП