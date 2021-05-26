В Калининграде водитель отпинал подрезавший его автомобиль

Таксист не справился с эмоциями и совершил удар ногой Фото: скриншот

В субботу 22 мая на улице Дзержинского в Калининграде произошло ДТП с участием водителя такси. Видео происшествия появилось в сообществе автомобилистов Калининградской области вечером во вторник 25 мая.

На видео заметно, что такси двигалось по магистрали без нарушений правил, но после того, как автомобиль опередил микроавтобус «Фольксваген», из-за него выскочил «Ниссан Микра», который подрезал таксиста и допустил столкновение. Водитель такси не сумел справиться со своими эмоциями, выскочил из-за руля и ударил ногой в кузов автомобиля оппонента. Из «Ниссан Микра» никто не вышел. По всей вероятности, развития конфликта не произошло.