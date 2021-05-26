В Калининграде водителей автобусов, нарушивших ПДД, можно будет вычислить по QR-коду

В Калининграде водителей автобусов, нарушающих ПДД, теперь можно будет вычислить по QR-коду, который разместят на задней панели транспортного средства. Об этом во вторник 25 мая заявила глава администрации города Елена Дятлова.

- Жители Калининграда, если увидят нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, смогут отсканировать QR-код или прочитать телефон, потом перейти на сайт и отправить фотографию, либо описать, что было нарушено, - пояснила Дятлова.

Нововведение запустят с автобусов Калининград-Гортранса, а потом оно распространится и на частных перевозчиков. Доработка всех деталей новшества закончится в июне, после чего оно и будет внедрено.