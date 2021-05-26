Елена Дятлова объяснила, почему задерживается строительство нового пешеходного моста на остров Канта

Проект моста Фото: администрация Калининграда

В Калининграде снова задерживается строительство пешеходного моста с набережной Виктора Гюго на остров Канта. На объекте все еще не заметно появления рабочих, хотя подрядчик обещал, что они выйдут сразу после майских праздников.

Однако глава администрации Елена Дятлова во вторник после оперативного совещания заявила, что работы уже начались, но они имеют подготовительный характер.

- Ведутся работы по выносу электрического кабеля. Эти работы произведены. Пока, к сожалению, подрядчик не представил нам договор на поставку металлоконструкций. Надеемся, что мы вот-вот его увидим. Земляные работы на объекте также ведутся, - уточнила глава.