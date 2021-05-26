Глава администрации Калининграда рассказала о сложностях с выплатами компенсаций жителям дома на улице Галицкого

Дом на Галицкого, приговоренный к сносу Фото: Иван МАРКОВ

Во вторник 25 мая после оперативного совещания глава администрации Калининграда Елена Дятлова во время общения с журналистами объяснила, почему мэрия не может увеличить сумму компенсаций жителям дома на улице Галицкого, попадающего под снос из-за строительства дублера Двухъярусного моста.

- Я, будучи сегодня должностным лицом, могу действовать только в законном поле, - начала свой ответ Дятлова. - Администрация, прежде чем предложить выкупную цену, сделала независимую оценку стоимости квартир. Сегодня оценщик — это то лицо, которое отвечает за достоверность определения оценочной стоимости. Если жители дома на улице Галицкого не согласны с этой оценкой, должно быть обращение в суд и представление суду такой же независимой оценки. Я обещаю, что исполню то решение суда, которое вступит в законную силу.

По словам главы администрации, «стоимость должна быть разумной».

- Есть житель, он говорит: «Я считаю, что за эту квартиру хочу получить 5 миллионов рублей». Я не могу вытащить из бюджета города Калининграда и заплатить 5 миллионов рублей, потому что следующим этапом я пойду в тюрьму. Жители сегодня имеют право представить свою оценку, и суд вынесет решение, какую оценку мы должны принять в результате. Я не воюю сегодня с жителями города и готова исполнить то решение суда, которое будет вынесено, — добавила Дятлова.