19-летний калининградец попался на краже спиртного из магазина

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который украл 6 бутылок алкоголя из магазина. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сигнализация сработала в супермаркете на ул. Гакуна. Сотрудник службы контроля рассказал, что по камерам наблюдения заметил молодого мужчину, который прятал бутылки в рюкзак.

Росгвардейцы задержали 19-летнего калининградца и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.