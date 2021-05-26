Власти выделили почти 50 млн на борьбу с борщевиком в Калининградской области

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области началась системная борьба с борщевиком, власти разработали механические и химические методы, рассказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

«Наша программа написана на пять лет. Этот тот минимум, в течение которого мы должны ограничить и потушить очаги распространения борщевика Сосновского. Работа по искоренению борщевика, как и любого другого сорного растения, должна быть планомерной, долгосрочной, и мы должны это понимать, – сказала Наталья Шевцова. – «Нормативка» по борьбе с борщевиком, прописанная на сегодняшний день в Калининградской области, является новаторской. Потому что объектом применения мы указываем именно очаг заражения борщевиком, а не конкретный земельный участок. То есть мы будем работать на всех земельных участках и согласно действующей «нормативке» стараться регрессом перевыставлять все понесенные затраты по проделанной работе либо собственникам, либо пользователям земли».

В 2021 году на борьбу с борщевиком из областного бюджета выделено 49,4 млн рублей. Средства распределены между тринадцатью муниципалитетами. В их числе Балтийский, Багратиновский, Гвардейский, Гурьевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский и Черняховский городские округа.