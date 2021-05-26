2 школьника, 11 предпринимателей: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Игорь БУЛАТОВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 44 случая ОРВИ, 6 случаев пневмонии.
Среди заболевших:
- 15 пенсионеров;
- 2 сотрудника образовательных организаций;
- работник транспортных предприятий;
- 5 работников промышленных предприятий;
- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник банка;
- сотрудник пансионата;
- сотрудник охранного предприятия;
- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 учащихся (Школа 33, Школа 38 Калининград );
- студент колледжа предпринимательства;
- 7 неработающих.
Всего в области нарастающим итогом зарегистрирован 33301 случай заболевания.