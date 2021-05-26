2 школьника, 11 предпринимателей: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Игорь БУЛАТОВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 50 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 44 случая ОРВИ, 6 случаев пневмонии.

Среди заболевших:

- 15 пенсионеров;

- 2 сотрудника образовательных организаций;

- работник транспортных предприятий;

- 5 работников промышленных предприятий;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник банка;

- сотрудник пансионата;

- сотрудник охранного предприятия;

- 11 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 учащихся (Школа 33, Школа 38 Калининград );

- студент колледжа предпринимательства;

- 7 неработающих.

Всего в области нарастающим итогом зарегистрирован 33301 случай заболевания.