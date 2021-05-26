Концерты Билана и Валерии: какие мероприятия могут попасть под запрет в Калининграде

. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Сегодня стало известно о том, что Роспотребнадзор хочет запретить все массовые мероприятия в Калининградской области. Свое предложение о драконовских мерах ведомство уже отправило в правительство Калининградской области . Как сообщила в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» глава ведомства Елена Бабура, речь идет о запрете всех без исключения мероприятий на две недели массовых мероприятий.

Если региональные власти прислушаются к рекомендациям Роспотребнадзора, отменять придется больше двух десятков концертов и спектаклей.

Из крупных мероприятий на ближайшие две недели запланированы:

5 июня. Концерт Мари Краймбрери в «Резиденции Королей» (12+)

6 июня. Концерт Димы Билана в «Янтарь-Холле» (6+)

10 июня. Концерт Валерии в «Янтарь-Холле» (6+)

Кроме того, под угрозой 10 концертов в областной филармонии (включая выступления участников фестиваля международного фестиваля «Янтарное ожерелье») и 7 спектаклей в драматическом театре (там стартуют гастроли труппы Свердловского академического театра драмы).