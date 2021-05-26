Отмечая удачное «дело», калининградец ударил сообщника бетонной трубой

Вообще-то, двое жителей поселка Долгоруково Багратионовского городского округа приятельствовали между собой. И даже вместе совершали кражи, на которых неизменно потом попадались. Вот и в этот раз они тайком навестили местную среднюю школу, чтобы разжиться там батареями отопления. Добычу сдали в металлолом, на вырученные деньги закупили спиртное и принялись отмечать удачное «дело». Но, выражаясь языком полицейского протокола, «в процессе распития» друзья-подельники жестоко поссорились – причиной стало всего одно неосторожно сказанное слово.

В разгоревшейся вслед за словесной перепалкой драке более проворным оказался старший из участников: 34-летний мужчина схватил фрагмент бетонной трубы и хватил этим импровизированным оружием своего собутыльника по голове. К счастью, череп у 31-летнего потерпевшего оказался достаточно крепким – повреждения ограничились ушиблено-резаной раной темени. Однако и этого хватило полицейским, чтобы предъявить ранее уже неоднократно судимому долгоруковцу обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Вдобавок к уголовному делу о краже, по которому проходят оба сельчанина.