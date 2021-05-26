Стала известна сумма курортного сбора с туристов в Калининградской области

Туристы у Нижнего озера в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

Курортный сбор будут с туристов в Калининградской области брать в гостиницах при заселении или при выезде. Выбивать будут отдельным чеком или отельной строкой «Курортный сбор» в общем чеке. Об этом журналистам рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Он также озвучил вероятную сумму сбора – до 100 рублей.

- Сейчас мы прорабатываем момент, связанный с суммой этого курортного сбора. По федеральному закону максимальная сумма может быть 100 рублей за сутки. Мы смотрим, оцениваем варианты, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или дифференцировать, разделять на низкий сезон и высокий сезон, - говорит министр.

Отмечается, что курортный сбор не будет касаться жителей Калининградской области либо людей, которые имеют в регионе собственность, спортсменов, приехавших на соревнования, гастролирующих артистов.

- Есть целый блок вопросов, которые мы сейчас прорабатываем. Буквально через месяц-два у нас будет готовый проект решения, который потом будет публично обсуждаться, - говорит Андрей Ермак. – Курортный сбор будет введен с начала следующего года, с 1 января 2022.

Интересно, что курортный сбор хотят ввести не только на побережье Балтийского моря.

- Заявиться на курортный сбор мы будем предлагать широкому кругу муниципалитетов, не только побережью. Мы видим, что большой интерес к востоку области начинает проявляться у туристов. Рассчитываем, что муниципалитеты востока области могли бы заработать.

Под курортный сбор не попадут туристы, которые самостоятельно бронируют квартиры, например, через сайты с объявлениями.