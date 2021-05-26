Фонд «Берег надежды» поможет собрать деньги на операцию для 3-летней девочки

Даше нужна помощь. Фото: Фонд "Берег надежды"

В Калининграде фонд «Берег надежды» взялся помочь семье Тюкавкиных, в которой растет 3-летняя Даша. У девочки – врожденная патология, нет правового уха. Ранее семье самостоятельно удалось собрать больше 5 млн рублей. Собрать оставшуюся сумму на операцию и средства на дорогу поможет фонда «Берег надежды».

Как рассказали в фонде, у Даши правосторонняя атрезия и микротия слухового прохода 3 степени, тугоухость 3 степени. Это означает, что у девочки не сформировано ухо, нет слуха с правой стороны.

Операции по восстановлению внутреннего уха и ушной раковины успешно проводят в США. Клиника выставила счет в 87 тысяч долларов. Большую часть суммы семья собрала самостоятельно, остаток к сбору — 650 тысяч рублей, в том числе, 450 тысяч — остаток за операцию, 200 тысяч — дорога к месту лечения. Операция назначена на 3 ноября.

Шанс в 70% на восстановление слуха дают американские отохирурги клиники Global Hearing. Единственная преграда — огромная сумма.

Если операцию не провести, ребенок не сможет полноценно развиваться и слышать этот мир.