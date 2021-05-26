Ковидом заболели 182 калининградца, которые уже сделали прививку

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С начала вакцинации в Калининградской области заболели ковидом 182 человека, уже сделавших прививку. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура.

- С середины декабря и по сегодняшний день в регионе зарегистрированы 18 622 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них 182 человека привитых, что составляет 0,9% заболевших, - отметила Елена Бабура. - Более 60% (из 182 заразившихся - Ред.) получили только один компонент вакцины и у них еще не сформировался надежный иммунитет.

По данным Роспотребнадзора, у 11 привитых от коронавируса заболевание переросло в пневмонию. Но только трем из них успели ввести вакцину положенные два раза. По словам Елены Бабуры, это свидетельствует о том, что «вакцина работает и бережет нас от развития тяжелых форм заболевания».

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