Найден источник сильного запаха газа в Калининграде

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Стало известно, почему в Калининграде в среду, 26 мая, сильно пахнет газом. Как сообщили в системе 112, источник – цистерны с газом, которые провезли по железной дороге.

- По городу прошли цистерны с сжиженным газом. Это железнодорожные цистерны. Запах накрыл весь Калининград и даже Гурьевский район. Газовая служба рекомендует закрыть окна и двери. Чтобы запах не проникал в помещения, - сообщили в 112.

Также отметили, что «с течением времени запах развеется, его унесет ветром».

Телефоны колл-центра системы 112 разрываются от звонков обеспокоенных горожан.

- Много людей звонят. Потому что весь город с этим запахом мучается, - заключили в 112.

Ранее горожане массово жаловались в соцсетях на резкий запах газа в Калининграде. Его ощущали и в Московском районе, и на Сельме, и на улице Нарвской, и в самом центре Калининграда.

ДОПОЛНЕНО

На Калининградской железной дороге категорически опровергли информацию о том, что причиной вони стали цистерны с газом.

«Официально заявляю, что 26 мая с 8 часов утра и до настоящего времени на направлении Калининград-Сортировочный – Кутузово Новое – Гурьевск Новый осуществлялось движение только пригородных и одного грузового поезда с песком, проводка цистерн с сжиженным газом или другими нефтепродуктами сегодня не осуществлялась», - заявил начальник отдела корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги Александр Першин.