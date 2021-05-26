В Балтийске возобновят работы по разминированию затонувшей баржи

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В Балтийском городском округе возобновляются работы по разминированию затонувшей баржи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Разминирование вновь будут проводить специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». С августа по сентябрь 2020 года с 17-метровой глубины было поднято более семи тысяч снарядов. Но еще больше взрывоопасных предметов по-прежнему ждут своей очереди на борту затонувшей сухогрузной баржи.

Осенью прошлого года работы были прекращены ввиду сезонных погодных изменений на Балтике.

«В этом году они вновь будут продолжены. График работы сводного отряда будет очень плотным, каждый погожий день будет использован для водолазных работ. Плавсредства, специальное оборудование и все, что необходимо для глубоководных спусков уже готово и только ждет сигнала», - заявили в пресс-службе МЧС.