В Калининграде презентуют книгу о восточнопрусской живописи

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Калининградский искусствовед Александра Макаревич выпустила книгу «Восточнопрусская живопись и графика конца XIX — первой половины ХХ века в художественной почтовой открытке». Ее презентация (0+) состоится в областной научной библиотеке в пятницу, 28 мая.

«Уникальное издание знакомит с художниками и их произведениями, которые в своем творчестве так или иначе были связаны с Кенигсбергом, с колонией «Нидден» на Куршской косе или в целом с Восточной Пруссией», - рассказывает автор.

Книга снабжена большим справочным аппаратом и редкими иллюстрациями.

Издание основано на коллекции художественных почтовых открыток из частных собраний, а также из Музея Восточной Пруссии в Люнебурге и Архива визуальной информации Восточной Пруссии.

Гостей на презентации в читальном зале ждут к 18:30.