В Роспотребнадзоре уточнили, какие массовые мероприятия могут попасть под запрет в Калининграде

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Массовые мероприятия в Калининградской области могут оказаться под запретом на ближайшие две недели. Об этом во время утреннего в эфире на радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказала глава регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура. Предложение уже направлено в правительство.

Однако запрет (если его действительно введут) будет действовать избирательно. Как уточнили в Роспотребнадзоре, речь идет только о мероприятиях, во время проведения которых невозможно контролировать количество зрителей. Например, городские праздники, ярмарки и т.д. Концерты и спектакли в этот список не входят, поскольку число зрителей можно ограничить продажей билетов.

Возможное введение запрета оперштаб рассмотрит на своем ближайшем заседании, но его дата пока не определена.