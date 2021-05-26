Калининградцев приглашают проверить уровень сахара в крови

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в четверг, 27 мая, в центре города будет работать мобильный центр здоровья Областного центра медицинской профилактики и реабилитации. В нем можно пройти экспресс-исследование уровня сахара в крови.

Помимо анализа крови, посетители могут получить консультацию врачей – эндокринолога и диетолога.

Мобильный центр здоровья будет стоять на четной стороне тротуара на ул. Баранова с 10 до 14 часов. Для наибольшей достоверности исследования специалисты советуют делать его натощак. Если в день проведения анализа крови был прием пищи, необходимо предупредить об этом специалиста.