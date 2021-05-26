В Калининграде откроют выставку к 40-летию гастролей Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий в Калининграде. Фото: Михаил ДУНИМАН

В областном историко-художественном музее готовится к открытию выставка (12+), посвященная 40-летию гастролей Владимира Высоцкого в Калининграде.

Как рассказали в музее, 28 мая в экспозиции представят предметы, документы, фотографии, книги из частных коллекций. Предметы предоставили участники клуба «Высоцкий в Калининграде» и юные художники студии «Акварель».

Последние гастроли Владимира Высоцкого, единственные его концертные гастроли в 1980 году, прошли в Калининграде.

«За пять дней, с 18 по 22 июня, артист дал более 20 концертов, собравших, по самым скромным подсчетам, около 45000 зрителей. Популярность поэта в городе была огромной. В альбоме для гостей спорткомплекса «Юность» Высоцкий после концерта написал: «Желаю процветания и добра дворцу, городу, а главное – людям», - рассказали организаторы выставки.