Калининград вошел в десятку популярных городов для отдыха без детей

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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города и курорты выбирает больше всего пар, отдыхающих без детей. Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами летом 2021 года.

По статистике сервиса, туристы бронируют жильё для отдыха без детей на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Кисловодске, дороже – в Петрозаводске.

Десять популярных городов для отдыха без детей:

Ялта – 3510 / 8 ночей

Сочи – 2247 / 10 ночей

Санкт-Петербург – 2980 / 5 ночей

Гагра – 2130 / 10 ночей

Кисловодск – 1618 / 8 ночей

Москва – 3133 / 3 ночи

Петрозаводск – 4758 / 6 ночей

Калининград – 2198 / 8 ночей

Казань – 2666 / 3 ночи

Ростов-на-Дону - 2343 / 1 ночи